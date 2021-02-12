Сервис для майнинга CryptoUniverse

Полученные от продаж контрактов деньги мы используем для строительства новых дата-центров и быстрого роста компании. Наша цель - стать компанией №1 в мире. Покупая контракт, вы получаете доход в растущей в цене криптовалюте и делаете криптобудущее ближе уже сегодня. А плата за обслуживание берется за то, что вам не нужно следить за майнером и условиями его работы, оплачивать электроэнергию и аренду помещения, все это мы берем на себя.