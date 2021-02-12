Сервис для майнинга CryptoUniverse
Мы создали самую большую и надежную площадку для майнинга в России, чтобы вы получали ежедневную прибыль месяц за месяцем.
BTC / USD
50953.86
360.21
0.71%
LTC / USD
226.40
1.63
0.72%
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1864.36
11.20
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ETH / BTC
0.03531
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-3.57%
LTC / BTC
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BTC / EUR
43203.84
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LTC / EUR
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UST / EUR
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Прямой эфир
Посмотрите как работают наши майнинг-центры.
3 лучших возможности для роста вашей прибыли
Облачный майнинг
Получайте криптовалюту каждый день, взяв в аренду наше оборудование. Майнеры наши - прибыль ваша.Арендовать
Купить майнер
Получите собственный майнер. Наши инженеры УЖЕ его устанавливают, настраивают и будут следить за ним круглосуточно.Купить
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Как это работает?
Вы арендуете вычислительную мощность. Для добычи 1 BTC нужно, чтобы майнер был настроен и работал. Электричество, работа инженеров, расходные материалы: все это включено в плату за обслуживание. Контракт работает только при оплаченном обслуживании. Сделать это можно при покупке и в личном кабинете. Вам остается лишь не переживать и получать свой ежедневный доход в BTC.
От чего зависит мой доход?
От вас:от хешрейта (TH/s) вашего контракта/майнера и срока их работы.
От нас:насколько дешево мы получаем электричество и как хорошо настроено оборудование.
От высших сил:насколько сложно добыть 1 монетку и от ее курса прямо сейчас.
От нас:насколько дешево мы получаем электричество и как хорошо настроено оборудование.
От высших сил:насколько сложно добыть 1 монетку и от ее курса прямо сейчас.
На чем зарабатывает CryptoUniverse?
Полученные от продаж контрактов деньги мы используем для строительства новых дата-центров и быстрого роста компании. Наша цель - стать компанией №1 в мире. Покупая контракт, вы получаете доход в растущей в цене криптовалюте и делаете криптобудущее ближе уже сегодня. А плата за обслуживание берется за то, что вам не нужно следить за майнером и условиями его работы, оплачивать электроэнергию и аренду помещения, все это мы берем на себя.
Чем облачный майнинг криптовалюты отличается от покупки майнера?
Контракт облачного майнинга требует вложений меньше, чем майнер, но и приносит меньше прибыли. Майнер дороже, но прибыльнее в долгосрочной перспективе. Для знакомства с миром майнинга и биткоинов лучше подойдет контракт облачного майнинга, для получения максимальной прибыли лучше купить майнер.
Как попробовать клауд майнинг, не вкладывая реальных денег?
Подписаться на нас в социальных сетях, там мы периодически раздаем вычислительные мощности. Еще можно оставить электронную почту в форме ниже и читать наши письма.
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Новости
Февраль 12, 2021
Crypto Valentine’s Day - 4 День рождения CryptoUniverse!
CryptoUniverse был рожден в День Св. Валентина и поэтому всё что мы делаем наполнено любовью
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С Новым Годом!
Мы прошли через много испытаний. Прошедший год подарил нам коронавирус, неуверенность в завтрашнем дне, халвинг
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CryptoUniverse объявляет время подарков!
Пришло время рассказать вам какие сюрпризы мы приготовили для вас на Новый Год. Курс биткоина вырос